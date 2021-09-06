شكرا لقرائتكم خبر عن العلاج بطرقعة المفاصل حقيقة أم وهم؟.. عميد كلية العلاج الطبيعى السابق يُجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء بلبع العميد السابق لكلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة، إن "سمكرة الفقرات" أو "استعدال فقرات العمود الفقرى" حقيقة ومفيدة، لكنها يمكن أن تُصبح مُضرة مع بعض الحالات، موضحا أنه إجراء تم اكتشافه منذ فترات زمنية بعيدة مع الأشخاص المعروفين بـ"الكاوبوى" والذين اعتادوا ارتداء أحذية "البوت" الطويلة، مشيرا إلى أنه خلال محاولة أحدهم ارتداء حذائه "ضهره طق" وشعر بآلام شديدة فى الظهر، ولم يجد جدوى من أى محاولة لعلاجه، إلا عند خلعه لحذائه وسماعة "طقطقة ظهره" مرة أخرى.

وأضاف بلبع، لـ"الخليج 365"،: وقتها بدأ يفكر الأطباء فيما حدث جعل هذا الشخص يشعر بتحسن وأصبح قادر على الحركة، ومن هنا نشأ علم يًسمى بـ"الكايروبراكتيكت" أو "مانيبوليشن"، أو سمكرة الظهر أو العمود الفقرى، ولم تقتصر فقط على العمود الفقرى بل شملت مفاصل الجسم بالكامل، وأصبح هناك ما يُسمى بالاستعدال، وتعنى استعادة الوضع السليم للمفاصل.

وتابع: وتم إنشاء كلية فى الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بتخريج أطباء لإجراء تحريك الفقرات، وهو من الأمور المهمة جدا، وعند تنفيذها بشكل صحيح تؤدى إلى نتائج جيدة، وعند عملها بشكل خاطئ تؤدى إلى مصائب.