شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد للأوكازيون الصيفى 15 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الصيفى 2021 حتى 15 سبتمبر الجارىً، ويتم شن حملات مستمرة على المحلات التجارية للتأكد من التزامها بعروض تخفيضات الأسعار، وكذلك حصولها على تصاريح من مديريات التموين للمشاركة فى الأوكازيون، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية للمرور على أكثر عددا من المحلات والأسواق المختلفة بالمحافظات.

وكانت وزارة التموبن قد أكدت على المواطنين بالشراء من الأماكن المرخصة حفاظا على حقوقهم أثناء الشراء، وأيضا خلال فترة الاستبدال وفقا للقانون والابتعاد عن الأماكن مجهولة المصدر، كما تواصل الوزارة فى إصدار نشرات توعوية وإرسالها إلى المديريات بشأن توعية المستهلك خلال شرائه فى فترة الأوكازيون الصيفى، للاستفادة من عروض تخفيضات الأسعار منها مشاهدة المنتجات "الملابس" بشكل جيد قبل الشراء؛ للتأكد من جودتها، وأنه فى حالة وجود لون المنتج باهت، فإنه سيكون غير جيد، ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجارى، وكذلك التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين، للحصول على حقك فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية، والحصول على فواتير بالسلع التى يتم شراؤها، موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات.