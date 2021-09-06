شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر موعد للتقديم فى وظائف مهندسين وفنيين السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة السكة الحديد أن تقديم طلبات شغل وظائف المهندسين والفنيين الشاغرة ينتهى يوم 8 سبتمبر الجارى، حيث تواصل إدارات شئون العاملين بمناطق الهيئة المختلفة تلقى الراغبين في التقدم لمسابقة الوظائف.

كانت هيئة السكة الحديد أعلنت عن وظائف شاغرة من أجل سد احتياجاتها من المهندسين والوظائف الفنية، وحددت في إعلانها التخصصات المطلوبة في وظائف المهندسين والفنيين والسن المطلوب خلال التقدم للوظيفة الشاغرة.

وحددت هيئة السكة الحديد التخصصات المطلوبة فى وظائف المهندسين تخصص ميكانيكا وكهرباء ومدنى وحسابات ونظم، وأن يكون المتقدمين من الذكور فقط بسبب طبيعة العمل الشاقة والعمل بنظام الورادى باستثناء تخصص الالكترونيات والاتصالات الكهربائية والحسابات والنظم فيمكن للذكور والإناث التقدم للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية .

واشترطت هيئة السكة الحديد على المتقدمين لوظائف المهندسين أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس الهندسة من إحدي الجامعات المصرية أو ما يعادلها وإن يكون مقيدا بنقابة المهندسين وألا يقل السن عن ۲۱ سنة ولا يزيد عن 30 سنة في بداية الاعلان.

كما أعلنت هيئة السكة الحديد عن حاجتها لحاصلين على دبلومات فنية ممن حاصلين على دبلوم المعهد الفنى الصناعى أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية للنقل بوردان تخصص.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أن الوظائف الشاغرة للحاصلين على الدبلومات الفنية فنى إشارات وكهربائى وميكانيكى وبراد وفنى مناورة وخفير مزلقان وفنى صيانة وتجديدات سكة وفنى حركة بلوك ولحام السكك الحديدية وكمسرى قطار وصراف تذاكر.

واشترطت هيئة السكة الحديد على المتقدمين من أصحاب الدبلومات أن يكونوا من المقيمين إقامة دائمة في حدود المنطقة المتقدم إليها ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومي سارية قبل تاريخ الإعلان، وألا يقل السن عن 18 سنة ولا يزيد عن 30 سنة في بداية الإعلان وألا يقل مجموع درجات المؤهل الدراسي عن 65 % لكل الوظائف.