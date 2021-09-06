شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت من أصحاب المعاشات.. هذه شروط الحصول على تمويل من بنك ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ مجموعة متنوعة من التمويلات التي تلبي مختلف احتياجات العملاء سواء كانت شهادات إدخار أو حسابات توفير أو تمويلات شخصية لأصحاب المعاشات أو موظفي القطاع العام والخاص بشروط ميسرة.

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن شروط التمويلات الشخصية من بنك ناصر الاجتماعىُ فى نقاط محددة .

- يخدم البنك 700 ألف عميل وهو أكثر أنواع التمويلات استخداما ويكون بضمان المعاش أو المرتب

- ‎يتم السداد في مدة أقصاها 10 سنوات وبعائد مميز

- شروط منح التمويل، السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 70 عاما عند نهاية مدة القرض

- يمكن أن يتم منح التمويل لمن هم فوق 70عاما بشرط وجود ضامن

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي والرقم التأميني

- التعهد بتحويل المعاش أو المرتب إلى البنك وفاتورة مرافق حديثة لا يتعدى تاريخها ٣ أشهر

- تمويلات بنك ناصر تتنوع تبعا لنوع التمويل والغرض منه، ومنها تمويلات استثمارية

- تمويل عمليات الإسكان وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة

- ‎تمويل الحضانات وتمويل مستورة للمرأة وتمويل ‎سداد المصروفات المدرسية، تمويل الزواج

- ‎تمويل تأثيث شقة، قرض الإسكان، تمويل تحسين الدخل والتمويلات بضمان الودائع والشهادات الاستثمارية