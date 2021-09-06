شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: ضخ أول دفعة من لقاحات "جونسون" فى مراكز التطعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سبتمبر الجارى سيشهد انفراجة كبيرة في وفرة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مصر.

وأضاف مجاهد أنه بدأ من يوم 8 بالشهر الجاري سيتم ضخ 300 جرعة من سينوفاك في مراكز التطعيمات، مؤكداً أن الوزارة لديها القدرة على مضاعفة الإنتاج إلى 600 جرعة يوميا.

وأعلن توزيع جزء من شحنة لقاح جونسون آند جونسون، التي وصلت مساء أمس، على مراكز التطعيمات، بعد الإفراج عنها من قبل هيئة الدواء المصرية، وسيتم توزيع باقي الشحنة خلال أيام.

وكشف أنه بنهاية الأسبوع الجاري ستكون وزارة الصحة قد وفرت لوزارة التعليم العالي 50% من اللقاحات المقررة لتطعيم الطلاب وهيئات التدريس وكافة العاملين فى الجامعات المصرية على أن ينتهى تطعيم باقى المستهدفين قبل بدء العام الدراسى المقبل.

ومن جهة أخرى، تحدث الدكتور خالد مجاهد عن بعض الاتفاقات التي تمت في زيارة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال زيارتها لفرنسا، موضحا أنه تم إبرام اتفاق ببن أكبر مراكز علاج الأورام في فرنسا، ومستشفى دار السلام «هرمل» لعلاج الأورام بالقاهرة، لتقليل الوقت المحدد لإنهاء جميع الفحوصات الخاصة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي في 8 ساعات بدلا من 21 يوم، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة.

وأشار إلى أنه سيتم فتح عيادات تعمل بنفس التكنولوجيا في باقي المحافظات تباعا، مضيفا أن برنامج زيارة فرنسا تضمن الإتفاق على إنشاء مركز تعليمي لمقدمي خدمات مبادرة الرئيس لصحة المرأة، بالتعاون مع شركة جنرال إلكتريك.