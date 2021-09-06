شكرا لقرائتكم خبر عن 19 عمارة إضافية بمشروع تطوير سور مجرى العيون والعدد يرتفع إلى 79 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس صلاح محمود، المدير التنفيذى للمشروع السكنى بمحيط سور مجرى العيون، أنه تم زيادة العمارات السكنية بمشروع التطوير من 60 عمارة سكنية إلى 79 عمارة، وذلك بعد تسليم الشركة المنفذة قطع أراضى بحدود المشروع، مشيرا إلى أنه يتم تشطيب الوحدات السكنية بالتزامن مع أعمال الإنشاءات الخرسانية.

وأضاف محمود، لـ"الخليج 365"، أن مساحة العمارة الواحدة تصل 600 متر، والطابق الواحد به 4 وحدات، وكل العمارات السكنية بها اسانسير، بالإضافة إلى أنه يتم إنشاء العمارات بارتفاعات تدريجية ينخفض ارتفاعها باتجاه سور مجرى العيون، لتبدأ بأرضى و4 أدوار ثم أرضى و5 أدوار، ثم أرضى و6 أدوار، بدءا من طريق صلاح سالم باتجاه سور مجرى العيون.

ويضم مشروع تطوير سور مجرى العيون محورين سكنى وأخر ترفيهى، حيث يتم تنفيذ مبانى المحور الترفيهى، على مساحة 16 فدان مجاورة لسور مجرى العيون مباشرة، لتنفذ منشآت على الطراز الإسلامي القديم، من بينها أسواق متنوعة تشمل منتجات الحرف التراثية مثل الخيامية و المغربلين والصاغة والنحاسين وغيرها من المنتجات التى اشتهرت بها القاهرة التاريخية، بالإضافة إلى الأسوق المتنوعة الأخرى، كما يتم إنشاء منطقة للمسرح والفنون بها مسرحين أحدهما مكشوف ودور للسينما، وسيكون على الشكل الإسلامى، بالإضافة إلى إنشاء نافورات تزينه المنظر الجمالى، كما سيتم إنشاء خان للحرف اليدوية، وفنادق بنظام ستوديوهات ومقاهى ومطاعم ومناطق ترفيهية بالإضافة إلى تنوع المطاعم التى سيتم إنشاءها وسيكون أغلبها مطاعم مصرية بجانب المطاعم الأخرى.