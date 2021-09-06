شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة وفاة مؤذن ليبى خلال رفعه الأذان فى بنغازى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يوثق وفاة مؤذن خلال رفعه الأذان فى مدينة بنغازى شرقى ليبيا.

وذكر موقع "طبرق الآن" الليبي، أن المتوفى هو عبد الحميد المريمى وقد وافته المنية بعد أذانه لصلاة العصر، إثر إصابته بسكته قلبية.

ويظهر فى الفيديو المؤذن وهو يسقط فجأة دون حراك، بينما هرع إليه عدد من رواد المسجد فى محاولة لمساعدته، قبل أن يتضح أنه توفى فى الحال، وتفاعل المئات مع المقطع، معتبرين أن الوفاة على هذا النحو دليل على "حسن الخاتمة".