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وزيرة الصحة تكشف تفاصيل أول حالة إصابة بـ"دلتا بلس"

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عن تفاصيل اكتشاف أول حالة إصابة بسلاسة " دلتا بلس" وهى لسيدة تبلغ من العمر 35 عاماً، قائلة: "تعيش في القاهرة، وكانت حالتها بسيطة ولم تستدع دخولها إلى المستشفى وأعقبها عدة حالات معظمها لم تحتاج الدخول إلى المستشفى وكانت حالتهم بسيطة". 

 

وأوضحت الوزيرة خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج كلمة أخيرة على شاشة " ON" أنه من الصعب حصر حالات الاصابات بالسلالة المتحورة " دلتا بلس" قائلة: "مش هنقدر نحصر الأعداد ومحدش يقدر يعمل كدة، لكن بمجرد تشخيص أول حالة، يعنى أن هذه الدولة بها سلالة " دلتا بلس " وهذه السلالة الآن منتشرة في أكثر من 160 دولة في العالم ".

 

 

وتابعت الوزيرة: مشكلة "دلتا بلس" فى سرعة الانتشارهالكبيرة وهناك أنواع أخرى أصعب في الحالة لكن موجودة في أمريكا اللاتينية ولكنها ليست بسرعة انتشار دلتا بلس. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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