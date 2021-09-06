شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أسراب الطيور المهاجرة بمنطقة بحيرات الأكسدة بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أسراب الطيور المهاجرة خلال رحلة هجرتها السنوية من أوروبا وآسيا مروراً بشرم الشيخ، وهى عبارة عن مجموعات كبيرة من طائر اللقلق الأبيض، بمناطق محمية رأس محمد، وبحيرات الأكسدة بمدينة شرم الشيخ، حيث اعتادت الطيور على اتخاذ بحيرات الأكسدة محطة لها وخاصة مع جهود وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء فى التطوير والحفاظ على البيئة وتأهيلها لاستقبال الطيور لتستريح وتتغذى قبل استكمال رحلتها.

جدير بالذكر أن طائر اللقلق الأبيض يطلق عليه فى مصر اسم «العنز» نظرًا لكبر حجمه، ويتراوح وزنه ما بين 3 إلى 4 كيلوجرامات، وطوله يصل إلى نحو متر تقريبًا، وأرجله طويلة، ولون ريشه أبيض، ونهاية أطراف أجنحته سوداء، بينما منقاره أحمر اللون وهو من الطيور القوية، ولا يمر هذا الطائر بالبحر المتوسط خلال رحلة هجرته من أوروبا، لكونه يحتاج إلى تيارات حرارية لا تتكون من خلال البحر، وأثناء حركته فى البر يمشى ببطء ويتم عادة رصد أسرابها فى مصر خلال شهرى أغسطس وسبتمبر، وتستمر الرحلة حوالى 50 يوما، وتضم أسرابها نحو 10 آلاف طائر فى كل سرب، وتتخذ من بعض المناطق محطات لها، حيث تعد محمية رأس محمد من أهم هذه المحطات، لكونه يتغذى فيها على السرطانات الصغيرة التى توجد عند أشجار المانجروف.



أسراب الطيور المهاجرة (1)



أسراب الطيور المهاجرة (2)



أسراب الطيور المهاجرة (3)