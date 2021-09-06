شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: سننتج 300 ألف جرعة من لقاح كورونا يوميا بدءا من 8 سبتمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه بدءًا من 8 سبتمبر الجارى سيكون إنتاجنا المحلى 300 ألف جرعة يومياً من لقاح سينوفاك سيتم ضخها فى السوق المحلى، موضحاً أنه هذا الإنتاج بطاقة عمل "شيف" واحد، ويمكننا مضاعفة الإنتاج حال الحاجة لذلك.

وأضاف "مجاهد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر قناة "MBCمصر"، أن شهر سبتمبر الجارى يشهد انفراجة كبيرة فى توافر اللقاحات بمصر، سواء بفضل الإنتاج المحلى، أو التى سيتم جلبها من الخارج، مشيراً إلى أنه خلال أيام سيكون لدينا مليون جرعة قادمة من الخارج و3 ملايين أخرى ستدخل البلاد خلال الفترة المقبلة، وتابع:"خلال أربع أيام سيكون لقاح مودرنا متوافر فى مصر.

وناشد "مجاهد"، كافة المصريين إلى سرعة الحصول على لقاح كورونا من خلال التسجيل على موقع الوزارة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من قوائم الانتظار للراغبين فى الحصول على اللقاح من أجل السفر للخارج، وتابع:"وأرسلنا رسائل لكافة اللى بيقول أنه سجل منذ مدة ولم يحصل على اللقاح حتى الآن".

وأشار "مجاهد"، إلى أن وزيرة الصحة الآن بفرنسا من أجل توقيع اتفاق وعقد توأمة مع أكبر مركز لعلاج الأورام فى فرنسا، من أجل فتح مستشفيات بمصر تشخص مرض سرطان الثدى فى 8 ساعات فقط بدلاً من 21 يوماً كما كان فى السابق، وتابع:"ذلك يأتى فى إطار مبادرة مليون صحة.. ونهدف إلى سرعة الكشف عن الأمراض من أجل حماية المصريين".