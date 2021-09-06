شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: نتوقع تطعيم 40 مليون مصرى بلقاح كورونا بنهاية هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إن المادة الخامة الموجودة حاليا للقاح كورونا تبلغ 15 مليون جرعة يتم إنتاج مليون ثم مليون وهكذا، وفى نهاية شهر سبتمبر سيكون هناك إنتاج لـ 15 مليون أخرى، ويزيد إلى 18 ونص مليون فى شهر نوفمبر المقبل، وسيتم الحصول على جرعات جديدة من جونسون وأسترازنكا وسبوتنيك وفايزر ومودرنا، موضحه أنه بداية من شهر يوليو الماضى حتى شهر ديسمبر المقبل سيتم إنتاج 80 مليون جرعة فى نهاية العام.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج كلمة أخيرة أن الوزارة تستهدف من 7 إلى 8 ملايين مواطن شهريا، وتتوقع الانتهاء من تطعيم 40 مليون مواطن بنهاية شهر ديسمبر، ولا يوجد انتظار فى لقاحات المسافرين، مؤكدة أن هناك 175 مركزا للقاحات المسافرين غير المراكز الكبرى أرض المعارض وفى إسكندرية وأكاديمية الفنون بالجيزة.

وتابعت أنه من حوالى 3 أسابيع كانت معدلات التطعيم أعلى من معدلات التسجيل فى موقع وزارة الصحة، وأنها تدعو العاملين فى الدولة إلى ضرورة أخد اللقاح، وسيكون هناك موعد لعدم دخوله مقر العمل بدون الحصول على اللقاح.

وأشارت أن من حق الإنسان الاختيار ولكن ليس من حقه ضرر الآخر فى حالة رفضه الحصول على التطعيم، وأن فاكسيرا أقدم معامل فى الشرق الأوسط وأفريقيا وكانت هيئة خدمية وأصبحت شركة قابضة ويوجد بها ثلاث شركات تابعة وشهدت تعثرا كبيرا حيث كانت تنتج أكثر من 90 % من كل أنواع اللقاحات ومؤخرا أصبح إنتاجها ضعيفا وكان هناك تحد فى الشكل المالى لديها وكان هناك محاولات على مدى 20 سنة وقررت الوزارة ضخ استثمارات بها.