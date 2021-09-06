شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة المركزية لـ"حياة كريمة": مبادرات الدولة هدفها تعزيز الكرامة الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الإدارة المركزية لحياة كريمة أن انحيازات الدولة المصرية منذ 2014 وحتى 2021 التنموية لقاسم المواطن تعزيز الكرامة الإنسانية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، فهناك برنامج طموح جدا للقضاء على فيروس سى وبرنامج طموح للدعم النقدى مثل تكافل وكرامة وبرنامج مد مظلة التأمين الصحى الشامل للمواطنين وتوفير سكن لكل المواطنين ثم درة المواطنين هى مبادرة حياة كريمة .

وأضاف مدير الإدارة المركزية لحياة كريمة، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الدولة تتوسع فى مظلة الحماية المجتمعية للفئات الأولى بالرعاية وهى تتحرك على 3 مستويات، الأول القضاء على مسببات الفكر من خلال ضخ استثمارات كثيرة فى البنية الأساسية فى المناطق الريفية والحضرية لتوفير رفص عمل وتشغيل العمالة الموجودة وتقلل معدلات البطالة وتخلف بيئة مناسبة للاستثمار.

ولفت مدير الإدارة المركزية لحياة كريمة إلى أن المستوى الثانى توفير ومد خدمات البنية الأساسية للمناطق التى كانت محرومة منها وتعانى من سوء جودة تلك الخدمات مثل ما يحدث فى المناطق الريفية، والمستوى الثالث مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.