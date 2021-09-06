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​الجيزة: إغلاق وتشميع مصنع زيت بدون ترخيص بقرية شنباري بأوسيم.. فيديو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، بالتعاون مع مركز ومدينة أوسيم بالتعاون مع الطب الوقائي ولجنة صحة وسلامة الغذاء بأوسيم، بضبط وغلق وتشميع مصنع زيت بدون ترخيص ومخالف لشروط السلامة والأمن الغذائي بقرية شنباري.

وبحسب بيان اليوم، تم تحرير المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وذلك تحت إشراف الدكتور فرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالمتابعة الدورية والكروري علي المنشآت الصناعية للتأكد من الالتزام بكافه الاشتراطات الخاصه الحماية المدنية والامن الصناعي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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