ضبط 3 أشخاص اعتدوا على طالبتين ومدرب سباحة في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" يتضمن حدوث مشاجرة داخل أحد الأندية بالفيوم.

رصدت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنا قيام 3 أشخاص بالتعدى على طالبتين ومدرب سباحة دون حدوث ثمة إصابات حال تواجدهم بأحد الأندية بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين أشقاء الطالبتين والمشكو فى حقهم؛ بسبب اللهو داخل النادى، تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها المشكو فى حقهم على الطالبتين بالضرب وحال تدخل مدرب السباحة لفض الاشتباك تعدوا عليه بالضرب.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهم وبمواجهتهم أكدوا ما جاء بالفحص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.