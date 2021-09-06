شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: تم تطعيم 10 ملايين مواطن مصرى بلقاح كورونا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إنها تتوقع تصاعد الموجة الرابعة لكورونا في نهاية شهر سبتمبر وأول شهر أكتوبر، مؤكدة أنه جار فتح مستشفيات العزل مرة أخرى، وذلك مع الحفاظ على المرضى الأخرى، مشيرة إلى أن علاج الأورام والقلب والكلى في برنامج منع قوائم الانتظار مثل العدد في الظروف العادية.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج كلمة أخيرة أن إدارة أزمة كورونا فى المستشفيات وفى الرعاية المركزة تحول 80 % من المرضى إلى عزل منزلى ويأخذ البروتوكول، مؤكدة أن الأكسجين متوفر والأطقم الطبية بعد الموجات السابقة.

وتابعت أن دلتا بلس كانت أول حالة تم تشخصيها لسيدة عمرها 35 لم يكن لها تاريخ سفر ولم تتضطر للدخول للمستشفى والحالات التي تم تشخيصها بعدها لم تدخل المستشفى، موضحة أن عدد الحالات دلتا بلس وصلت إلى 160 دولة فى العالم، ومشكلته هي سرعة الانتشار وهناك أنواع أخرى من التحورات أقصى في سرعة الحالة وليس سرعة الانتشار.

وأشارت إلى أن الوزارة أدركت صعوبة توفير اللقاحات إلى ملايين المصريين حيث قامت بعقود شراء واتفاقيات مع التحالف الدولى للقاحات والأمصال وتم التعاقد معه على 40 مليون جرعة، وصل منهم 5 ملايين جرعة حتى الآن، مؤكده أنه تم تطعيم 10 ملايين مواطن مصرى، منهم 3 ملايين حصلوا على جرعتين و7 ملايين على جرعة واحدة، وكان أبرزها قطاع السياحة والعاملين في الدولة والقطاعات الصناعية وكبار السن.

وأوضحت أن التطعيم الفترة المقبلة سيكون إجباريا على العاملين فى القطاع التعليمى والطلاب، مؤكدة أن الوزارة تبحث الأسبوع الثانى من شهر سبتمبر إعطاء اللقاح لـ 3.2 من التعليم العالم، والعاملين في التربية والتعليم سجل منهم 800 ألف وبنهاية الأسبوع الحالي سيكون هناك تطعيم لـ 630 ألفا منهم.