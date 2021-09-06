شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين يعقد اجتماعا لمناقشة إجراءات إطلاق قناة للأطفال والشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اجتماعا مع عدد من الخبراء والمتخصصين لبحث ومناقشة إطلاق قناة خاصة للأطفال والشباب.

وأكد أن القناة ستكون إضافة قوية تسهم فى بناء الإنسان ويكون محتواها البرامجي هادف وتحقق عده أهداف من رسالتها الإعلامية وأهمها نشر الوعى والثقافه للفئات العمرية المستهدفة وغرس القيم المصرية الأصيلة وتسهم فى بناء جيل واعى وقادر على العطاء.



وأضاف زين، أن فكرة إطلاق القناة تأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو بناء الإنسان والشخصية المصرية الأصيلة وستسهم القناة من خلال محتوى اعلامي متميز ومتنوع على تحقيق تلك الأهداف ويحظى بمشاهدة عالية وأيضا يلبى متطلبات تلك الفئات العمرية المستهدفة.