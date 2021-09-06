شكرا لقرائتكم خبر عن مدير برنامج أطفال بلا مأوى: شراكة مع القومى للأمومة للتعامل مع 16019 صغيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسنى يوسف مدير برنامج أطفال بلا مأوى في وزارة التضامن الاجتماعى، إن مشكلة الأطفال بلا مأوى تتجسد بصورة جلية في تكاتف الجهود بين منظمات المجتمع المدنى والقطاع الحكومى والخاص والأشخاص والمواطنين العاديين، حيث تظهر المشكلة جلية في هذا البرنامج.

وأضاف مدير برنامج أطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعى، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن البرنامج جاء بتكليف من القيادة السياسية، وجاء تكليف من وزارة التضامن الاجتماعى بعمل معالجة فورية للحد من هذه الظاهرة لدعم الأطفال المحرومين من أبسط الحقوق الإنسانية والتعرض لظروف صعبة واستغلال.

وتابع مدير برنامج أطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعى،: بدأت وزارة التضامن تتعرف على حجم المشكلة، حيث إن عام 2014 تم عمل مسح على مستوى الجمهورية واكتشفنا أن لدينا 16019 طفلا بلا مأوى ويتركز 80 % منهم في 10 محافظات أغلبهم في القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والسويس.

وأوضح مدير برنامج أطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعى، أن هناك جهود لمنظمات المجتمع الأهلى لدعم هذا البرنامج، ولدينا خط ساخن بالإضافة إلى صفحة فيس بوك للبرنامج وخط نجدة للطفل، بجانب تعاون وشراكة بين الوزارة والمجلس القومى للطفولة والأمومة للتعامل عن تلك الحالات.