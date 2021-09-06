شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: جار تزويد المخزون الاستراتيجى من الأكسجين وتوفير خط جديد للأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إن سياسة الإغلاق الجزئى التي اتخذتها الحكومة المصرية فى أولى موجات كورونا لم تستمر فيها الدول بل تم فتح مجالات الاقتصاد والسياحة، وكان ذلك بسبب حملات ومبادرات الصحة العامة وحشد الموارد والقوى البشرية والطبية التى استمرت لمدة سنة ونصف.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج كلمة أخيرة، أن الوزارة لم تتبنى سياسات الدول الأخرى التى تتمثل فى اختبارات PCR لكل المواطنين، وتبنت مصر واليابان سيستم منظمة الصحة العالمية، وهى عمل اختبار للقادمين من الخارج أو من يشعرون بالأعراض، مؤكدة أن ذلك قلل الهلع عند المواطن، موضحة أن أى نظام صحى في العالم الأرقام المعلنة عنده لا تزيد فى أحسن الظروف عن 10 % في الواقع، وهناك حالات ظهرت الأعراض واختفت بدون معرفتها.

وتابعت، مصر لم تشهد حظر تجوال شاملا، مؤكده أن الموجة الرابعة التي تشهدها مصر سوف تتصاعد في نهاية شهر سبتمبر الحالي، موضحة أنه جار تزويد مخزون الاستراتيجي من الأكسجين، وتم تزويد تانكات الأكسجين وأسرة الرعاية وتوفير خط جديد للأدوية، كما تم تطوير بروتوكول العلاج لفيروس كورونا بأعلى الخدمات العلاجية، يحصل عليها المريض في الحالات المتوسطة أو الصعبة والشفاء يصل فيها إلى 90 % ولا يدخل العناية المركزة ولا يمكث كثيرا في المستشفى.