شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: يوجد 1.7 مليون حالة تحويل مرضى سنويا لمعهد ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن أهمية معهد ناصر كبيرة فى مصر وقارة أفريقيا وأنشى عام 1986، ومتخصص فى العلاج على أعلى مستوى فى التدخلات الصحية والطبية، وفى التشخيص ويوجد 1.7 مليون حالة تحويل له سنويا، ويجرى تدخل علاجى لـ800 ألف.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدى في برنامج كلمة أخيرة، أن حريصة بشكل كبير على الوقاية من الأمراض قبل انتشارها، مؤكده أن الوزارة تطور الخدمة ومبادرات الصحة العامة تبحث عن المريض قبل انتشار المرض.

وتابعت أن التحديات فى إدارة أزمة كورونا كانت كبيرة بالإضافة إلى قوائم الانتظار في علاج فيروس سى.