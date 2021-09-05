شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر: زى النهارده العام الماضى أطلقنا قافلة دعم مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر على إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية، التى أطلقها الرئيس السيسى اليوم الأحد، خلال احتفالية أبواب الخير، قائلاً: الرئيس اليوم اهتم بعدة موضوعات أهمها إحلال وتجديد السيارات ونحن جاهزين لإنفاذ أية تكليفات تصدر عن الرئيس وخلال أيام ستبرز التفاصيل فى هذا الملف.

وتابع فى مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة " ON" قائلاً : " اليوم وبمناسبة اليوم العالمى للعمل الخيرى وفى نفس الوقت من العام العام الماضى قمنا بتدشين قافلة كبيرة لدعم مليون مواطن واليوم وفى نفس التوقيت تقريباً آثرنا أن نحيى هذه المناسبة بتظاهرة كبرى تعبر عن مواكبة جهود الامم المتحدة لتعزيز العمل المجتمعى وهو ما تفسره مشاركة 18 منظمة عمل مدنى بالإضافة لوزارة التأمين الاجتماعى"

وأشار إلى أن القافلة حالياً تحركت بالفعل وخلال يومين ستكون القافلة قادرة على الوصول لأبعد نقطة قائلاً: "خلال يومين سنكون قد وصلنا إلى أبعد نقطة لدعم الأسر المستحقة عبر الشراكة الاستراتيجية التى تربطنا بوزارة التضامن الاجتماعى التى تقدم دعما كبيرا عبر تحديد قواعد البيانات للأسر المستحقة عبر فرق العمل الميدانى المنبثقة، سواء عن طريق وزارة التضامن الاجتماعى أو الصندوق أو فرق منظمات المجتمع المدنى "

وأضاف في معرض تعليقه على حديث الرئيس حول الوصول بأموال الصندوق إلى الرقم المستهدف وهو 100 مليار جنيه ومدى وجود آليات مقترحة لتوسيع المشاركة لتعظيم موارده قائلاً: الأمر هنا يتعلق بفكرة المشاركة الاقتصادية وليس فقط أطر الحماية الاجتماعية عبر تقديم حلول مرنة لتوفير تمويل متناهى الصغر لتلك الأسر المستحقة، وذلك عبر التواصل مع شركائنا فى القطاع الخاص فى قطاعات المشاركة الاجتماعية " متوقعاً أن تشهد الفترة القادمة الكشف عن عدد من المبادرات فى هذا الإطار .

ووجه رسالة للمتبرعين من المواطنين حول أوجه إنفاق أموال صندوق تحيا مصر والقطاعات التى يستهدفها قائلاً : "كل ما يتعلق بالقطاع الصحى سواء مرضى الفشل الكلوى أو المبتسرين أو مرضى العيون وكل ما يتعلق بالحفاظ على صحة الإنسان يتم عبر الصندوق، إضافة إلى انتشال القاطنين بالأماكن غير الآمنة الخطرة وتوفير وحدات سكنية لهم مفروشة ومجهزة فى إطار توفير سكن كريم، إضافة لرافد ثالث مهم وهو دعم الأيتام عبر دعم الفتيات غير القادرات وتجهيزهن للزواج، وفك كرب الغارمين وهو من أهم المشروعات التى تلقى اهتماماً كبيراً "

كان الرئيس السيسى، قد شهد اليوم الأحد، إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار احتفالية "أبواب الخير" التى ينظمها صندوق "تحيا مصر" بالعاصمة الإدارية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وتزامنا مع اليوم العالمى للعمل الخيرى.

وتفقد الرئيس السيسى القافلة الإنسانية التى تأتى فى إطار احتفالية "أبواب الخير" التى تستهدف حوالى 5 ملايين مواطن، وذلك فى إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التى تتخذها الدولة لتحسين الاحوال المعيشية للمواطنين وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومى وغير الحكومى ومنظمات المجتمع المدنى.

وتوجه الرئيس بالشكر والتقدير لكل من ساهم فى هذه القوافل، سواء صندوق "تحيا مصر" أو منظمات المجتمع الأهلى وغيرهم، مشيراً إلى أن هذا الجهد مقدر ومنظم وكبير للغاية والمجتمع المصرى يقدر هذا الجهد.