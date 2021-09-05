شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان: أكثر من 30 ألف متطوع يشاركون فى حملات قرى حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إبراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، إن الصندوق مهتم بأن يكون لديه جيش كبير من المتطوعين يساعدون الصندوق في كافة الأعمال التطوعية، كما يتم إعدادهم للمشاركة في العمل التنموى والخيرى .

وأضاف مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن المتطوع في الصندوق هو صاحب رسالة ويؤدى رسالته في القرية أو المدينة أو جمعية خيرية.

وتابع مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان،: نمتلك أكثر من 30 ألف متطوع وهم يشاركون في الحملات التنفيذية للصندوق بقرى حياة كريمة، وكانوا المعيار الأكبر في نجاح مهمة الصندوق، ونعدهم إعدادا علميا ومهنى ومجتمعى يليق بالمجتمع والسياسية العامة للدولة .