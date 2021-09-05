شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة المرأة": المبادرة مستمرة وليس لها مدة معينة وكشف دورى لاكتشاف الأورام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور لؤى قاسم عضو المكتب التنفيذى للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، أن المبادرة بدأت في يوليو 2019 ، حيث إن الوحدات الصحية تقوم بالخدمة الأولية هي الوحدات الصحية المنتشرة في كل أنحاء مصر، وبالتالى سهل تلقى الفحوصات في تلك الوحدات الصحية سواء عيادة تنظيم الأسرة والكشف عن أطفالهم.

وأضاف عضو المكتب التنفيذى للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، في تصريحات لبرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن المرأة من السهل عليها أن تدخل للكشف المبكر عن الأورام، موضحا أن هذه المبادرة مستمرة ودائمة وليست لفترة معينة.

وأوضح عضو المكتب التنفيذى للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، أن السيدات التي يتم الكشف عليهم يأخذون مواعيد متابعة دورية، وهذا مهم للغاية للكشف عن الأورام أن يكون الكشف دورى حتى يتم اكتشاف أى مرض في مرحلة مبكرة.