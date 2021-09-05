شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الساطع 2021.. تدريبات مشتركة تشمل 21 دولة على أرض مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، انفوجراف عن مناورة النجم الساطع التى تجري على أرض مصر، بمشاركة 21 دولة فى الفترة بين 2 إلى 17 سبتمبر 2021. وانطلقت فعاليات التدريب المشترك " النجم الساطع 2021 " والذى يستمر خلال الفترة من 2 إلى 17 سبتمبر الجارى بقاعدة محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية بمشاركة (21) دولة. وشهدت الأيام الماضية تدفق القوات المشاركة والتحرك إلى مناطق وميادين التدريب التخصصية إستعداداً لبدء فعاليات التدريب .