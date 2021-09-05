الجيزة: انقطاع مياه الشرب عن مناطق في المهندسين لـ8 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق (شارع شهاب ومتفرعاته – شارع نادي الصيد ومتفرعاته – شارع جامعة الدول العربية من ناصية شارع السودان حتى مسجد مصطفي محمود) اعتبارًا من الساعة 10 مساء يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر الجاري حتى الساعة 6 صباح يوم الأربعاء لمدة 8 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال تحويل مسار خط مياه قطر 600مم في شارع جامعة الدول والمتعارض مع أعمال مشروع تنفيذ منزل كوبري الملك عبدالله في نهاية شارع جامعة الدول العربية من شارع السودان.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.