نائب وزير السياحة تشارك في مؤتمر منظمي الرحلات بالصين والدول العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

ألقت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، كلمة عبر الفيديو كونفرانس في مؤتمر "منظمي الرحلات في الصين والدول العربية" الذي عٌقد افتراضيا ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمعرض "الصين والدول العربية" والذي أقيم في مدينة ينشوان الصينية بمشاركة عدد من الدول العربية من بينها مصر.

وبحسب بيان اليوم الأحد، أكدت شلبي أن مصر والصين يمتلكان العديد من المقومات السياحية سواء التاريخية أو الثقافية أو الترفيهية وغيرها من الأنشطة الجاذبة المتعددة التي تجتمع في مقصد سياحي واحد.

واستعرضت نائب الوزير خلال كلمتها، التجربة المصرية في استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن مصر كانت حريصة في المقام الأول على سلامة مواطنيها مع دعم ومساندة القطاع السياحي والعمل على تعافيه.

وأشارت إلى أنه قبيل البدء في استئناف حركة السياحة في يوليو 2020 وضعت مصر ضوابط سلامة صحية وإجراءات احترازية ووقائية صارمة يتم تطبيقها في كافة المنشآت والأماكن السياحية والأثرية والمطارات حيث تم وضع هذه الضوابط وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية

كما تحدثت عن مساندة الحكومة المصرية للقطاع السياحي للعمل على استئناف السياحة الوافدة إلى مصر، مشسرة إلى التواصل المستمر مع شركاء المهنة واطلاعهم أولا بأول على الإجراءات المتخذة لتحقيق أعلى معدلات السلامة للسائحين والعاملين بالقطاع وهو ما أدى إلى تعزيز الثقة في المقصد المصري.

وتحدثت نائب الوزير، عن موكب المومياوات الملكية الذي أقيم في أبريل الماضي والذي تم خلاله نقل 22 مومياء لملوك وملكات في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، مشيرة إلى أن هذا الحدث الاستثنائي كان ولا يزال من الأحداث التي جذبت الأنظار إلى مصر.

كما أشارت إلى قرارات الحكومة المصرية مؤخرا بالسماح بدخول مصر للسائحين الحاصلين على التطعيم أو من لديهم نتائج سلبية لتحليل PCR التي تثبت عدم الإصابة بفيروس كورونا، علاوة على إطلاق النسخة المحدثة من الموقع الإلكتروني الخاص بإصدار تأشيرة الدخول إلى مصر إلكترونيا وهي القرارات التي تسهم بشكل فعال في جذب المزيد من الحركة السياحية لمصر.

وفي نهاية كلمتها وجهت نائب الوزير الدعوة للسائحين الصينيين لزيارة مصر والاستمتاع بكافة مقوماتها السياحية.