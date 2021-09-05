وزير السياحة السعودي في زيارة لمتحف الفن الإسلامي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

استقبل متحف الفن الإسلامي بباب الخلق، أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، والوفد المرافق له من بينهم، الأمير سعود بن نهار آل سعود، وكيل الوزارة للتفعيل السياحي بالمناطق و د. عايض بن هادي العتيبي وكيل وزارة الاستثمار للبيئة الاستثمارية والمستشار سجا الحوشان.

وكان في استقبالهم الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، والذي اصطحبهم في جولة داخل قاعات المتحف حيث أبدوا إعجابهم بتنوع المقتنيات الفنية التي يضمها المتحف وأسلوب العرض المتحفي به.

وأوضح عثمان أنه خلال الجولة أشاد الوزير أحمد الخطيب بالمجهودات والخدمات التي يقدمها المتحف للزائرين وخاصة تلك المتعلقة بذوي الهمم والممثلة في الممرات المؤهلة لسهولة حركتهم واللوحات الإرشادية التي صممت خصيصا لهم وكذا المجسمات التي تساعدهم في التعرف على مقتنيات المتحف.

وثمن الوزير أحمد السعودي التعاون القائم بين المتحف ومركز الملك عبد العزيز ال سعود (اثراء) بالمملكة العربية السعودية والممثل في المعرض الأثري المؤقت المقام حاليا تحت عنوان "شطر المسجد" والذي يحتوي على 84 تحفة من مقتنيات متحف الفن الاسلامي، والمقرر استمراره بالمملكة السعودية حتى عام 2022.

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