جريمة على الناصية.. صبي ينهي حياة صديقه بضربة قاتلة في منشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

وصلة مزاح بين صبي وصديقه على ناصية أحد شوارع مركز منشأة القناطر شمال الجيزة تطورت إلى مشاجرة كتبت نهاية أحدهما بـ"ضربة قاتلة".

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بدائرة مركز منشأة القناطر.

وجه العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر بسرعة انتقال قوة أمنية إلى محل البلاغ والوقوف على ملابس الواقعة كاملة وضبط الجاني.

جهود البحث والتحري للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر، توصلت إلى أن وصلة مزاح جمعت بين مصطفي أشرف 16 سنة، وصديقه يوسف دسوقي 15 سنة على ناصية الشارع محل إقامتهما.

سريعا تطور الأمر إلى خلاف ومشادة نتج عنها شجار تبادل خلاله الصديقان الضرب. سدد "يوسف" ضربات قوية إلى صاحب الـ16 ربيعا فأرداه قتيلا؛ إثر إصابته بكدمات متفرقة بالوجه والجبهة والقدمين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الذي أكد "ماكنش قصدي أقتله.. دي ساعة شيطان" وتم اقتياده إلى ديوان القسم للتحقيق.