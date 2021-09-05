المشدد 10 سنوات لعاطل بسبب سرقته المساكن بالإكراه في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 10 سنة لعاطل، وذلك بتهمة سرقة الشقق السكنية والمساكن بالإكراه تحت تهديد السلاح، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذًا من دائرة قسم السلام مكانًا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وكشفت أمر الإحالة الصادر بحق المتهم، أنه شرع في قتل ربة منزل عقب اقتحامه مسكنها الخاص بها في دائرة قسم السلام، بعد أن اكتشفت وجوده داخل شقتها لسرقة مصوغاتها ومدخراتها، فحاولت الاستغاثة بالجيران، فقام بضربها على رأسها بآلة حادة صلبة، سلاح أبيض كان بحوزته "سنجة"، وفر هاربًا.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة السلام، بلاغًا من الأهالي يفيد بتعرض ربة منزل لمحاولة شروع في قتلها على يد مجهول، أثناء محاولتها الاستغاثة بهم لنجدتها عقب اكتشافها وجود شخص غريب في شقتها في وقت متأخر من الليل يحاول كسر دولابها الخاص لسرقة ما به من متعلقات، وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليها في العقد الرابع من العمر "تعمل بمحل كوافير"، ومصابه بجرح قطعي في الرأس نتيجة تعرضها للضرب بآلة حادة من قبل مجهول بقصد منعها من الاستغاثة بالجيران أثناء سرقته متعلقاتها الشخصية، وفر هاربا.

وبعمل التحريات اللازمة من قبل ضباط مباحث قسم شرطة السلام، وجمع المعلومات، تم التوصل وتحديد هوية المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وضبط المسروقات.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأنه تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بذات الأسلوب.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات التي قضت عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.