"التعليم: تدريب معلمات رياض الأطفال للتعامل مع الأطفال ضعيفى السمع

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بدأ أمس تدريب معلمات رياض الأطفال، على البرامج والأدلة الاسترشادية للتعامل مع الأطفال ضعيفي السمع، ومستخدمي المعين السمعي.

وأوضحت الوزارة أن التدريب يستمر لمدة 12 يومًا، ويتضمن برامج نظرية وعملية، كما يضم المشروع العديد من البرامج التي تعمل على التدخل المبكر والحد من آثار الإعاقات لهذه الفئة من الأطفال.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة والمشرف على الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، والدكتورة سامية بسيوني أستاذ التخاطب بجامعة عين شمس.