شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر: 500 سيارة مساعدات سيتم توزيعها على الفئات الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق يحاول تطوير أسلوب تقديم خدمات الرعاية، مضيفًا أن الأمم المتحدة استعرضت تجربة صندوق تحيا مصر في تنظيم أكبر قافلة مساعدات غذائية في العالم، والتي حصدت 3 أرقام قياسية بموسوعة جينيس العالمية، مؤكدا أن الصندوق يبحث فكرة التنمية الاجتماعية والرعاية الطبية، من حيث احتياج الأهالي إلى الخدمات المختلفة، وتوفير ما يسمي بـ"القافلة الشاملة"، التي تضم مختلف الخدمات، وأن صندوق تحيا مصر يعمل بشكل علمي ومنظم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على صدى البلد، أن الرئيس السيسي تحدث بداية الشهر الماضي عن دور العمل المدني، مضيفًا الآن صندوق تحيا مصر سيطرق مليون باب لتقديم المساعدات، بالإضافة إلى توفير وحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات لإنقاذ حياة المرضى، معقبا " الآن تتحرك 500 حاوية مساعدات يستفيد منها الفئات الأولى بالرعاية حسبما تحددها وزارة التضامن الاجتماعي»، مشيرًا إلى أن القاهرة والجيزة ستصل لها المساعدات أولا ثم يليها الصعيد وباقي محافظات الجمهورية".

وتابع أن الصندوق كان قد قدم طلبًا بموسوعة جينيس لتسجيل القافلة الشاملة، وحصل من خلالها على 3 أرقام قياسية جديدة، موضحًا أن الفكرة الأساسية للصندوق هي التحول من الدعم الاجتماعي إلى التنمية الشاملة، من خلال تحسين جودة حياة المواطنين كي يتمكنوا من العمل والإنتاج.