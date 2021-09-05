شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: اطمئنوا «تحيا مصر» تحت مسؤوليتى المباشرة.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسي: اطمئنوا صندوق «تحيا مصر» تحت مسؤوليتى المباشرة.

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا: الرئيس السيسى يشهد إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية ويؤكد: اطمئنوا صندوق «تحيا مصر» تحت مسؤوليتى المباشرة.. الصندوق وسيلة إضافية لقدرة الدولة مع منظمات المجتمع الأهلى على تنظيم العمل الخيرى لمواجهة التحديات الأمور فى مصر مستقرة رغم أننا على أعتاب الموجة الرابعة لكورونا.. وأوجه الحكومة بتكثيف حملات التطعيم ضد الفيروس

الرئيس: توافر قدرة مالية كبيرة للصندوق يمكننا من تجهيز أراض زراعية للأسر الأكثر احتياجا مقابل جزء من ثمنها دون فوائد مدبولى: «تحيا مصر» قدم نموذجا يحتذى به فى التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لرعاية الأسر المستحقة



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