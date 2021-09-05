شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يكرم بطلة الثانوية العامة ويسلمها لاب توب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الطالبة سهيلة سمير محمود المعروفة باسم " بطلة الثانوية العامة" والتى استطاعت التفوق هذا العام رغم ظروفها التى اضطرتها لاجراء جراحة خطيرة بالعين قبل الامتحانات بأقل من 20 يوما إلا أنها أصرت على دخول الامتحان وحصلت على درجات متميزة بكافة المواد .

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تفخر بأن تكرم واحدة من بناتها التى تحدت كل الظروف وواصلت دراستها بتفوق مؤكدًا أنها مثال للقوة والأصرار متمنيًا أن يكون كل الشباب بمثل عزيمتها فى كل تحدى يواجهونه .

وحيا محافظ القاهرة " بطلة الثانوية العامة" الطالبة بمدرسة سيزا نبراوى بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية بالقسم الأدبى على روحها العالية متوقعًا لها مستقبلًا باهرًا ، كما حيا أسرتها على وقوفهم بجانبها مؤكدًا أنهم نموذج مشرف لأبناء العاصمة .

وأهدى محافظ القاهرة للطالبة شهادة تقدير وجهاز لاب توب وهدية لأسرتها .







