شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مكتب موسوعة جينيس: أرقام قياسية جديدة تفخر بها مصر قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد مقلد الرئيس التنفيذي للمكتب التنسيقي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، إن صندوق تحيا مصر حصد ثلاثة أرقام قياسية سابقة خلال نوفمبر الماضي، مشيراً إلى أنه في طريقه لتسجيل ثلاثة أرقام قياسية جديدة في مجال المساعدات الإنسانية، مضيفا خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، والذى يقدمه الإعلامي سيد على، أن الأرقام القياسية الجديدة تتعلق بإطلاق أكبر حملة تبرع بصناديق الدعم الغذائي في العالم، وأكبر حملة تبرع بالمعدات الطبية وأكبر حملة تبرع بالأجهزة الكهربائية.

وتابع مقلد قائلا: نحن بصدد العمل على بعض الأرقام القياسية، وهى ثلاثة أرقام، وسيتم الإعلان عنها قريبا، وستفخر مصر بها، وهى أرقام في مجال الإنشاءات والأشخاص وأرقام هندسية في مجال الشركات .