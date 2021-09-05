شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حدائق العاصمة: نعمل على تنفيذ أكثر من 92 ألف وحدة سكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عادل عبد العزيز رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أن المدينة تعمل على تنفيذ أكثر من 92 ألف وحدة سكنية بحدائق العاصمة، موضحا أن مدينة حدائق العاصمة من مدن الجيل الرابع، وتم إنشاؤها العام الماضى، وتطل على الطريق الإقليمى.

وأضاف رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة ، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن المدينة تطل على خط سكة حديد القاهرة السويس ، وهو ما يعطيها موقع متميز ضمن مدن الجيل الرابع ، كما أن قرب المدينة من العاصمة الإدارية الجديدة يعطى قيمة مضافة لحدائق العاصمة .

وأوضح رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أن المدينة انتهت من تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية جارى تشطيبها لتسليمها للمواطنين نهاية هذا العام وسيتم استكمال باقى الوحدات السكنية المخطط تنفيذها وهم 92 ألف وحدة سكنية خلال عام.