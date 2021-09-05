شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: التطعيم هو طوق النجاة لنصل إلى المناعة الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية لشئون الطب الوقائى بوزارة الصحة، إن طوق النجاة من فيروس كورونا ومتحوراتها هى الوصول إلى أكبر قدر من المطعمين حتى نصل إلى المناعة الاجتماعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى ام سى: "الدولة توفر العديد من اللقاحات ضد فيروس كورونا، سواء المصنعة داخليا أو القادمة من الخارج، وهناك مراكز التطعيم متواجدة فى جميع أرجاء الجمهورية".

وتابع: "هناك تزايد فى حالات الإصابة بفيروس كورونا ولكنها حالات بسيطة، واليوم وصلنا إلى أن نسبة التطعيم عالية جدا خلاف ما كان فى الماضى بسبب أن فاكسيرا تنتج اللقاح لـ 15 مليون جرعة شهريا".