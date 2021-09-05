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الصحة: التطعيم هو طوق النجاة لنصل إلى المناعة الاجتماعية

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية لشئون الطب الوقائى بوزارة الصحة، إن طوق النجاة من فيروس ومتحوراتها هى الوصول إلى أكبر قدر من المطعمين حتى نصل إلى المناعة الاجتماعية. 

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى ام سى: "الدولة توفر العديد من اللقاحات ضد فيروس كورونا، سواء المصنعة داخليا أو القادمة من الخارج، وهناك مراكز التطعيم متواجدة فى جميع أرجاء الجمهورية". 

 

وتابع: "هناك تزايد فى حالات الإصابة بفيروس كورونا ولكنها حالات بسيطة، واليوم وصلنا إلى أن نسبة التطعيم عالية جدا خلاف ما كان فى الماضى بسبب أن فاكسيرا تنتج اللقاح لـ 15 مليون جرعة شهريا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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