شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو لمشاركة الرئيس السيسى باحتفالية أبواب الخير وجولته بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية على "فيس بوك" فيديو مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، فى احتفالية ابواب الخير وكذلك جولته التفقدية لدار الأوبرا الجديدة بالعاصمة الإدارية.

وشهد السيسى، اليوم الأحد، إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار احتفالية "أبواب الخير" التى ينظمها صندوق "تحيا مصر" بالعاصمة الإدارية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وتزامنا مع اليوم العالمى للعمل الخيري.

وتفقد الرئيس السيسى القافلة الإنسانية التى تأتى فى إطار احتفالية "أبواب الخير" التى تستهدف حوالى 5 ملايين مواطن، وذلك فى إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التى تتخذها الدولة لتحسين الاحوال المعيشية للمواطنين وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومى وغير الحكومى ومنظمات المجتمع المدني.

وتوجه الرئيس بالشكر والتقدير لكل من ساهم فى هذه القوافل، سواء صندوق "تحيا مصر" أو منظمات المجتمع الأهلى وغيرهم، مشيرًا إلى أن هذا الجهد مقدر ومنظم وكبير للغاية والمجتمع المصرى يقدر هذا الجهد.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص أثناء تواجده صباح اليوم، الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور احتفالية أبواب الخير، على تفقد بعض منشآت العاصمة الإدارية ومنها دار الأوبرا الجديدة بمدينة الفنون والثقافة والتى تعد أكبر دار أوبرا فى الشرق الأوسط.

وتضم قاعة رئيسية تصل سعتها 3500 فرد مقامة وفقًا لأحدث التقنيات الهندسية من إضاءات تخصصية وأنظمة صوتية إلى جانب مسرحًا للموسيقى يصل سعته إلى 1300 فرد مؤهل وفقًا للمعايير الدولية لاستقبال الحفلات الموسيقية العالمية بحانب مسرحا للدراما والأداء الحركى يتسع 700 فرد، وذلك فى اطار طراز معمارى فريد وثري.