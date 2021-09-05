شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض القبول بالثانوية العامة فى الإسكندرية إلى 220 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، الحد الأدنى لمجموع القبول للمرحلة الثانية بالصف الأول الثانوى العام والخدمات والخاص للعام الدراسي 2021 – 2022 إلى مجموع (220 درجة)، وذلك بعد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالمدارس الثانوية للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2021-2022 وذلك بعد أن تبين وجود بعض الأماكن الشاغرة في بعض المدارس بالإدارات التعليمية.

وأضاف الشريف أنه يجري قبول الطلاب وفقًا للفراغات المتاحة في كل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، وعلى أن يجري القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التي يريد التقدم للصف الأول الثانوي في المدارس التابعة، لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي.