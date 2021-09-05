شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التموين: انطلاق معرض "أهلا مدارس" 16 سبتمبر بأرض المعارض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية على رأسها إطلاق وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد للغرف التجارية والغرفة التجارية بالقاهرة اعتبارا من يوم 16 سبتمبر الجارى معرض "أهلا مدارس" بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، تحت رعاية رئيس الوزراء لطرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الاسواق الاخرى، مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية.





رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل وزارة التضامنعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماعا مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى لمتابعة ملفات عمل الوزارة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد القى كلمة خلال الاحتفالية التى نظمها صندوق تحيا مصر بإسم "أبواب الخير"، بمناسبة اليوم العالمى للعمل الخيري، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي تفقد أكبر دار أوبرا فى الشرق الأوسط متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي تفقد أكبر دار أوبرا فى الشرق الأوسط قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص أثناء تواجده صباح اليوم، الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور احتفالية أبواب الخير، علي تفقد بعض منشآت العاصمة الإدارية ومنها دار الأوبرا الجديدة بمدينة الفنون و الثقافة والتي تعد أكبر دار أوبرا في الشرق الأوسط. مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات الخطوط الكويتية بعد توقف أكثر من عاماستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، أولي رحلات الخطوط الجوية الكويتية قادمة من مطار الكويت، وذلك بعد توقف أكثر من عام بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها السلطات الكويتية لمواجهة مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات الخطوط الكويتية بعد توقف أكثر من عاماستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، أولي رحلات الخطوط الجوية الكويتية قادمة من مطار الكويت، وذلك بعد توقف أكثر من عام بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها السلطات الكويتية لمواجهة فيروس كورونا المستجد



التعليم تحدد أوراق الإعفاء من المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد التعليم تحدد أوراق الإعفاء من المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأوراق المطلوبة لإعفاء الطلاب والفئات المنصوص عليها فى القرار الخاص بالمصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد، موضحة أن ولى الأمر يقدم صورة ضوئية من شهادة وفاة الأب بالنسبة للطلاب الأيتام وصورة ضوئية من الرقم القومي لولى الأمر وصورة ضوئية من بطاقة الوصاية على الطالب. الجنايات تقضى بالإعدام شنقا لـ 3 متهمين بالتخابر مع داعش الجنايات تقضى بالإعدام شنقا لـ 3 متهمين بالتخابر مع داعش قضت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا لـ 3 متهمين فى اتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، وخطف مواطنين مصريين وتعذيبهم للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع داعش". موسيماني: لا أحب الخسارة مع الأهلي.. وإذا أرادوا إقالتى لضياع الدورى فليكنتحدث الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، المدير الفنى للنادى الأهلي، عن الداعين لإقالته من تدريب المارد الأحمر بعد خسارته لقب الدورى المصرى فى الموسم الماضى أمام الزمالك. وقال مدرب الأهلى فى تصريحات لبرنامج "Sports Night Live" الجنوب أفريقى، "حسنًا، إذا كانوا يريدون طرد بيتسو، لأنه خسر 4 مباريات فى 52 مباراة، فليكن". موسيماني: لا أحب الخسارة مع الأهلي.. وإذا أرادوا إقالتى لضياع الدورى فليكنتحدث الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، المدير الفنى للنادى الأهلي، عن الداعين لإقالته من تدريب المارد الأحمر بعد خسارته لقب الدورى المصرى فى الموسم الماضى أمام الزمالك. وقال مدرب الأهلى فى تصريحات لبرنامج "Sports Night Live" الجنوب أفريقى، "حسنًا، إذا كانوا يريدون طرد بيتسو، لأنه خسر 4 مباريات فى 52 مباراة، فليكن".





محافظة القاهرة تبدأ توسعة الدائرى بمنطقة الجبخانة بمصر القديمة.. صورتفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال الإخلاء الجارية بمنطقة الجبخانة بحى مصر القديمة تمهيدا لإزالتها لتعارضها مع الخطة المعدة لتوسعة الطريق الدائرى بنطاق الحى، حيث يتم توفير وحدات بديلة مجهزة بحى الاسمرات، حيث من المقرر أن يتم إخلاء وإزالة 13 عقار ونقل وتسكين 63 أسرة بالأسمرات.





تخريج أول دفعة من فنيى السكة الحديد بإجمالى 1000 فنى بتخصصات مختلفة.. صورأعلنت وزارة النقل، تخريج أول دفعة من فنيى السكة الحديد، بإجمالى 1000 فنى بعد أن أنهوا البرنامج التدريبى بالمعهد لمدة 6 شهور والذى اشتمل على تدريب انضباطى وسلوكى وفنى بمعرفة متخصصين ومهندسى السكة الحديد وجاءت تخصصات الخريجين متمثلة فى "م. قائد قطار-فنى ميكانيكا-فنى كهربائي-فنى مناورة-فنى براد-فنى صيانة سكة-فنى حركة وبلوك-فنى مزلقان-مشرف قطار-صراف تذاكر) وجاء توزيعهم كالتالى " 980 أصحاء ذكور – 5 من ذوى الاحتياجات الخاصة - 15 فتاة للعمل صرافين تذاكر"





جنايات البحر الأحمر تقضى بإعدام 10 بينهم 8 أجانب فى قضية تهريب هيروين بـ2 مليار جنيهقضت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الأحد، بإعدام 10 متهمين فى قضية جلب وتهريب كمية كبيرة من الهيروين عبر المياه الإقليمية بالبحر الأحمر ومن بين المتهمين 7 باكستانيين وإيرانى و2 مصريين.





جالاتا سراى يرفع عرضه لضم أليو ديانج لـ6 ملايين يورو قبل غلق القيد الصيفىرفع نادى جالاتا سراى التركى عرضه المادى للتعاقد مع أليو ديانج لاعب خط وسط النادى الأهلى لـ6 ملايين يورو، فى سبيل إقناع المارد الأحمر بالموافقة على بيع اللاعب قبل غلق باب الانتقالات الصيفية فى تركيا.

"جلوبال فاينانس" تختار طارق عامر ضمن أفضل 10 محافظي بنوك مركزية بالعالم 2021

اختارت مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية، طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، ضمن قائمة أفضل 10 محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم لعام 2021.