ضبط باحث قانونى ونجله اعتديا على مسن حتى الموت بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر "فيسبوك" يتضمن مشاجرة بأحد شوارع مركز شبين الكوم بالمنوفية وسقوط رجل مسن أرضا أثناء محاولته فض المشاجرة.

بالفحص تم تحديد المجنى عليه وبسؤال زوجته اتهمت كلٍ من (باحث قانونى – ونجله "حاصل على دبلوم" – مقيمان بذات العنوان) بالتعدى على زوجها بدفعه وسقوطه أرضاً أثناء فضه لمشاجرة بين نجلهما والمتهم الثانى "نجل الأول" لخلافات سابقة بينهما مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من استهداف المتهمين وضبطهما، واعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.