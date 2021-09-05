الأمانة العامة لوزراء الداخلية العرب تستنكر العملية الإرهابية بالعراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ببالغ الشجب والاستنكار أنباء العملية الإرهابية التي وقعت جنوب مدينة كركوك بالعراق، أمس السبت، وخلفت عددا من الضحايا والمصابين من قوات الشرطة العراقية الباسلة.

وتترحم الأمانة العامة على أرواح الضحايا وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل لتعرب عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لهذه الأعمال الإجرامية الجبانة، التي تكشف الوجه البشع للإرهاب واستخفافه بالأرواح البشرية ومساعيه لتقويض الأمن والاستقرار في البلاد.

وتعرب الأمانة العامة للمجلس عن إكبارها للجهود التي تقوم بها أجهزة الشرطة والأمن العراقية لحماية المدنيين والتصدي لكافة المحاولات الإرهابية، فإنها تعلن عن تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب جمهورية العراق العزيزة في مواجهة الإرهاب، وتأييدها للتدابير التي تتخذها لمكافحته، والإجراءات التي تقوم بها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما تؤكد أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد الشعب العراقي العزيز إلا تلاحما مع قيادته الرشيدة ووقوفا في خندق واحد مع قوات أمنه لمواجهة التنظيمات الإرهابية وعصابات الإجرام المنظم لضمان أمن وسلامة العراق وصون مكتسباته.