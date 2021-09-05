حبس صاحب مكتب استيراد متهم بارتكاب فعل خادش للحياء ضد سيدة بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة مصر الجديدة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة ارتكاب فعل خادش للحياء ضد سيدة، في منطقة مصر الجديدة.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغًا من إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من أحد الأشخاص يستقل سيارة "لا تعلم أرقام لوحاتها" لقيامه بفعل خادش للحياء أثناء مروره بسيارته أمامها بدائرة القسم.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المشار إليها، وتبين أنها ملك صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.