تصرف في هذا الموعد.. الأوقاف: 450 جنيه للعاملين بالوزارة لجهود عمارة المساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأحد، صرف مبلغ (450) جنيه لجميع العاملين بالوزارة، على أن تصرف أوائل شهر أكتوبر مع بداية العام الدراسي.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأحد، أن المنحة تأتي نظرًا للجهود غير العادية التي بذلها العاملون بها في عمارة المساجد وصيانتها ونظافتها وتعقيمها والحفاظ عليها طوال العام الماضي، وما بذلوه من جهد في جميع جوانب العمل بالوزارة، و إسهاما منها في تخفيف العبء عن جميع العاملين بها بمناسبة استقبال العام الدراسي الجديد.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلف الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش والإدارة العامة للحوكمة، باتباع نظام جديد للتفتيش العام، بعد نجاح تجربة الوزارة في نظام تحفيز العاملين المتميزين بهيئة الأوقاف، وانعكاس ذلك بمردود إيجابي على إيرادات الوقف.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأحد، أن النظام الجديد للتفتيش يقوم على إثابة جميع القيادات المتميزة وبخاصة الإشرافية "الوسطى"، وأصحاب العهد والمفتشين في جميع الإدارات والمديريات، حال تميز إداراتهم ومناطق تفتيشها وانضباطهم التام في العمل وعدم وجود مخالفات بها، لتوازن سياسة عقاب المخطئ والمقصر مع سياسة إثابة وتحفيز المجتهد والمتميز سلوكيًا ووظيفيًا .

ولفتت وزارة الأوقاف، إلى أنه ستتم إحالة أي أمين مخزن يوجد خلل في عهدته، ويكافأ عند انضباطه التام في عمله وحفاظه التام على عُهدِه، دون أي خلل سواء عند الجرد العام أو عند التفتيش المفاجئ.