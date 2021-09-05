تنفيذًا لتوجيهات السيسي.. مصر ترسل مساعدات عاجلة عبر جسر جوي للسودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– محمد سامي:

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة عبر جسر جوي ممتد على مدار الأيام المقبلة لجمهورية السودان في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.

أقلعت طائرتا نقل عسكريتين محملتين بأطنان من المساعدات الإنسانية، تشمل كميات كبيرة من الخيام والبطاطين المقدمة من جمعية الهلال الأحمر المصرية إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين.

وأعرب الجانب السوداني عن عميق الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية والمساندة التي تقدمها للشعب السوداني، مؤكدين أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين الشقيقين.

تأتي تلك المساعدات تأكيدًا لمتانة الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر والسودان، وتعبيرًا عن عمق العلاقات المصرية السودانية المتميزة التي تحظى بكل التقدير والاحترام لكلا الجانبين.