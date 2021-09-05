لمدة 5 أيام.. "الزراعة" تنظم قافلة بيطرية لعلاج مواشي صغار المزارعين بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور هاني حسن، مدير معهد التناسليات الحيوانية، تنظيم قافلة بيطرية مجانية من معهد بحوث التناسليات في محافظة مطروح لمدة 5 أيام وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمطروح ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني.

وأوضح حسن أن القافلة تقوم بالفحص والعلاج المجاني لحيوانات صغار المربين والمسح الوبائي للأمراض التناسلية وتدريب شباب الأطباء البيطريين على أحدث التقنيات.

ونوه مدير معهد التناسليات الحيوانية، خلال حديث له اليوم الأحد، بأن ذلك يأتي ضمن إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة سكان القرى من صغار المزارعين والمربين.

وأشار حسن إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجه بخدمة القرى الأكثر احتياجًا في الأماكن الحدودية والمساهمة في مبادرة حياة كريمة ونقل البحوث العلمية من مركز البحوث الزراعية إلى حيز التطبيق.