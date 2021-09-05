شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: العمل الخيرى يمثل الوجه الحقيقى للفطرة الإنسانية السلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "إننا نحتفل اليوم معًا باليوم العالمى للعمل الخيرى، والذى يمثل الوجه الحقيقى للفطرة الإنسانية السلمية.

وأضاف الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"لقد تحول العمل الخيرى على مدار الزمن إلى ثقافة وسلوك راسخ فى الشخصية المصرية، مما جعل لمصر تاريخًا حافلًا وسجلًا متميزًا فى هذا المجال... فتحية تقدير لكل مصرى يشارك فى نشر هذه الرسالة الإنسانية العظيمة من العطاء والبذل دون انتظار المقابل، وأدعو الجميع لمواصلة الاحتذاء بهذه القيم النبيلة".