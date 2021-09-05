شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن صرف 450 جنيه لجميع العاملين بالوزارة مع بدء العام الدراسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، صرف مبلغ (450) جنيه لجميع العاملين بالوزارة على أن تصرف أوائل شهر أكتوبر مع بداية العام الدراسي.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن القرار جاء نظرًا للجهود غير العادية التى بذلها العاملون بالأوقاف فى عمارة المساجد وصيانتها ونظافتها وتعقيمها والحفاظ عليها طوال العام الماضي، وما بذلوه من جهد فى جميع جوانب العمل بالوزارة، وإسهامًا منها فى تخفيف العبء عن جميع العاملين بها بمناسبة استقبال العام الدراسى الجديد.

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت في وقت سابق، أنه فى استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحسين الأحوال المالية والعلمية للأئمة، أصدر الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ( 2072 ) لسنة 2021م، بزيادة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لتحسين دخل الأئمة تصرف من 1 سبتمبر الجارى مع بدل صعود المنبر.