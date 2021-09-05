شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل وزارة التضامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماعا مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى لمتابعة ملفات عمل الوزارة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد القى كلمة خلال الاحتفالية التى نظمها صندوق تحيا مصر بإسم "أبواب الخير"، بمناسبة اليوم العالمى للعمل الخيري، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واستهل مدبولى كلمته قائلاً: "نجتمعُ اليومَ فى رحابِ "اليومِ العالمى للعملِ الخيري"، الذى قرَّرَتْ هيئة الأممِ المتحدةِ عامَ 2012 أن يكونَ عيدًا سنويًّا يُذكِّرُنَا بالدورِ الحيوى لأعمالنِا الخيريةِ، لدعمِ أهالينَا فى ربوعِ مصرَ كلِّهَا، ومساندةِ أولئِكَ الذين هم فى أمسِّ الحاجةِ إلينَا، بدونِ قيدٍ أو شرطٍ أو تمييزٍ من أى نوعٍ، فالعملُ الخيرى هو الوجهُ الحقيقى للإنسانيةِ".