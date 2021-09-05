شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على أوجه الرعاية للملتحقين بكلية الشرطة 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مدت أكاديمية الشرطة مواعيد التقديم للحاصلين على الثانوية العامة حتى 16 سبتمبر المقبل، بعد تقليص نسبة القبول لـ 60 %.

ويقدم الخليج 365 للطلاب شرحًا للامتيازات التي يحصلوا عليها:

ويحصل الملتحقون بكلية الشرطة بالعديد من المزايا، أبرزها يتمتع الخريج بكافة المزايا المقررة لضباط الوزارة وأهمها رعاية صحية بمستشفيات هيئة الشرطة للضابط وأسرته، رعاية رياضية بالاشتراط فى نوادى الشرطة على مستوى الجمهوية، رعاية اجتماعية "المصايف- الحج- العمرة –الرحلات"، رعاية ثقافية" السماح بالدراسات العليا والبعثات".