شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع مصنع زيت مخالف لشروط الأمن الغذائى بأوسيم فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة مركز ومدينة أوسيم بالجيزة، برئاسة الدكتور فرج عبد العاطى، حملة بالتنسيق مع إدارات البيئة ورخص المحلات والمتابعة الميدانية والاشغالات، والطب الوقائي ولجنة صحة وسلامة الغذاء بأوسيم، أسفرت عن ضبط وغلق وتشميع مصنع زيت بدون ترخيص ومخالف لشروط السلامة والأمن الغذائى بقرية شنباري، وجاري تحرير المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.

وفى السياق تمكنت أجهزة محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مباحث ومديرية التموين، من ضبط 2032 قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالى مضبوطات حوالى 195 طنًا، وذلك فى إطار الحملات التى شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، لشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع صور الغش التجاري، والتلاعب فى أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي، والتى شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففى مجال الغش التجارى والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط 49 قضية متنوعة بإجمالى مضبوطات حوالى 186 طنًا، عبارة عن مخللات وسماد زراعى ومنظفات متنوعة ومكرونة وأرز ودقيق وسكر ولحوم مفرومة وهياكل دواجن وجبن وكاتشب ومايونيز ومنتجات البان وسمن وزيوت ومكسبات طعم ومكونات الحلويات وباتيه وغيرها، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.