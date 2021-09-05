شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطوير الأراضى الفضاء بالقاهرة التاريخية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، يرافقه المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، اليوم الاحد أعمال التطوير بمنطقة القاهرة التاريخية، كما تحاور تم التحدث مع بعض المواطنين القاطنين بالمنطقة لمناقشة مشاكلهم على الطبيعة واتخاذ الاجراءات اللازمة لحلها والقضاء على أسبابها.

وبدأت محافظة القاهرة فى تسليم قطع الأراضى الفضاء بمناطق القاهرة التاريخية، للهيئة الهندسية لبدء تنفيذ مشروع التطوير بمناطق خلف مسجد الحاكم ودرب الطماعين وزخارى ودرب اللبانة وباب زويلة ومنطقة أم الغلام خلف الحسين .

وتنفذ أجهزة محافظة القاهرة بالتعاون مع عدة أجهز بالدولة خطة تطوير منطقة القاهرة التاريخية، وتشمل إعادة تأهيل وترميم المنطقة السكنية حول مسجد الحسين، ومنطقة خان الحسين للحرف اليدوية، وإنشاء جراج ميكانيكى وتطوير المنطقة بشارع الأزهر، ومنطقة درب اللبانة، ومنطقة باب زويلة، ومنطقة مسجد الحاكم بأمر الله، كما سيتم تأهيل وإحياء منطقة درب اللبانة، والذى سيشمل إعادة ترميم واجهات المبانى، وإقامة عدد من المشروعات التعليمية، والثقافية، إلى جانب إنشاء فندق، وسوق تجارى، ومواقف للسيارات.